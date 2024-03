Insidia Marchini per il Masi

Rinfrancato dalla larga vittoria contro il Gambettola, quarta forza del campionato, il Sant’Agostino affronta la trasferta di Forlì contro il Football Cava Ronco con il morale alto. "Ci teniamo a far bene e al contempo riscattare l’immeritata sconfitta dell’andata – afferma fiducioso Marco Costantino, secondo gli addetti ai lavori il miglior portiere del campionato e non da quest’anno – Il Cava Ronco è la classica romagnola di temperamento e che non molla mai. Il terminale offensivo principale lo conosco molto bene, è il centravanti Grazdhani, mio ex compagno di squadra in Serie D nel Corticella (ex anche dell’Argentana ndr), autore del gol dell’andata peraltro, ma non c’è solo lui. Per quanto ci riguarda siamo in ripresa, dopo un periodo nero ci siamo sbloccati, soprattutto a livello psicologico, mentre le prestazioni ci sono sempre state". Due sole assenze ma importanti: Biagini dovrà rinunciare a capitan Iazzetta: neanche il tempo di festeggiare le trecento presenze in ramarro che domenica si è infortunato, uno stiramento al flessore che lo terrà fuori per diverse settimane. L’altro big fermo ai box è l’ex spallino Gasparetto, per un problema al tendine.

Una big del girone per il Masi Torello Voghiera: al "Villani" arriva il Granamica, vice regina del girone, staccata dalla capolista Sasso Marconi di due soli punti, due dei quali rimontati domenica grazie alla vittoria sul Massa Lombarda e al pareggio casalingo dei bolognesi nello scontro al vertice con il Pietracuta. "Tanta roba il Granamica di Marchini – afferma il direttore generale Graziano Quarella – squadra giovane e competitiva in tutti i reparti. L’ex spallino rappresenta un valore aggiunto: con la metà del budget della capolista Sasso Marconi è in scia e può aspirare al sorpasso. Chiaro che non siamo d’accordo, vogliamo rifarci della sconfitta per 2-1 dell’andata, un risultato che ci sta stretto per quello che si era visto in campo. Siamo attraversando un periodo molto positivo, nelle ultime quattro partite ne abbiamo vinto tre con le dirette concorrenti per la salvezza e pareggiato con la capolista Sasso Marconi. Non siamo ancora fuori pericolo, come dice mister Ricci siamo ancora in alto mare, ma in distanza si vede la terra ferma. Per far risultato con il Granamica servirà lo stesso atteggiamento messo in mostra con il Sasso". Unico assente sarà il difensore centrale Di Bari.

Franco Vanini