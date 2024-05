"Intensa giornata di calcio giovanile al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra: in palio il torneo del "1° maggio" per le squadre esordienti 2012" Oggi al 'Marchini' di Castelnuovo Magra si è svolto un lungo torneo di calcio giovanile con squadre esordienti 2012. Organizzato dal Colli Ortonovo, il torneo ha visto la partecipazione di diverse squadre divise in quattro gironi. Le partite sono iniziate alle 10 e si sono concluse con la finale alle 16.40.