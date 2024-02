"Intercomunale Beverino vince 2-0 contro il Levanto nel derby provinciale di Promozione"

Intercomunale Beverino

2

Levanto

0

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo (62’ Mauro), Del Santo, De Cillis, Lufrano, Bonfiglioli, Crafa, Morachioli (88’ Pesalovo), Cupini (83’ Bottegal), Lunghi, Pannone. A disp. Ruberto, Pieroni, Bono. All. Parodi.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi (84’ Moggia), Folli (84’ Lagaxio Lorenzo), Ambrosini, Bonati (55’ Lorenzini), Catena, Rezzano, Tuvo (75’ Callo), Righetti, Barilari, Motto (60’ Bagnasco). A disp. Lagaxio Luca, Mergotti, Daniello. All. Agata.

Arbitro: Ucci di Genova (assistenti Torrero di Genova e Lena della Spezia).

Marcatori: 37’ Lunghi (rig.), 56’ Cupini.

BEVERINO – L’Intercomunale Beverino torna al successo, dopo tre sconfitte di fila, battendo 2-0 al ‘Colombo’ il Levanto nel derby provinciale della 20ª giornata di Promozione. Beverinesi che salgono al quarto posto agganciando la Caperanese e scavalcando il Don Bosco. Levantesi che scivolano invece al dodicesimo posto. Sblocca al 37’ Lunghi che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo di Catena in area su Pannone. In precedenza al 33’ è bravo Andreoli a parare uscendogli incontro un tiro di Rezzano lanciato da Barilari. Al 56’ il raddoppio di Cupini da sottomisura che insacca un cross di Morachioli deviato da Ambrosini. Al 61’ è bravo Andreoli su tiro dalla distanza di Righetti. All’80’ bella palla smarcante di Lunghi per Cupini che viene fermato dalla terna arbitrale che ravvisa un fuorigioco dubbio. All’89’ Pannone in contropiede spreca una ghiotta occasione quando era solo davanti al portiere.

P.G.