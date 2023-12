Interviste. Bonucelli: "Una pessima figura». Vetrini: "Squadra immatura»

Il regalo di Natale dei giocatori non c’è stato: nè alla società nè ai tifosi biancorossi. Il Grosseto è stato bloccato sul risultato di parità da parte del Montevarchi, ma soprattutto si è fatto male da solo concedendo di nuovo un tempo (il primo) agli avversari e subendo infine la rimonta dei valdarnesi. "Un primo tempo orrendo, forse il più brutto della mia gestione – esordisce in sala-stampa molto deluso il tecnico Vitaliano Bonuccelli – e brutta è stata anche la ripresa. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, particolare che non era mai successo, e per questo chiedo scusa: dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e continuare a lavorare. Il problema è la mancanza di attenzione da parte di giocatori esperti. Certe partite sporche il Grosseto le deve vincere, certi errori, come in occasione delle reti subite, sono inammissibili". "Il vero rammarico – prosegue il tecnico – è che abbiamo ribaltato la partita, ma non l’abbiamo portata a casa. L’amaro in bocca deriva dal fatto che quello che si fa in settimana alla domenica non viene riprodotto in campo. Aspetto fisico, aspetto mentale: ci vuole più determinazione, più cattiveria per centrare il risultato. Gli avversari oggi non hanno rubato nulla".

"Una totale mancanza di maturità della squadra", dice il direttore generale Filippo Vetrini il quale ha sottolineato "le occasioni gettate al vento con le avversarire che ci stanno aspettando". "Non si possono regalare agli avversari porzioni di partita – prosegue il dg – ed avere un andamento altalenante nella stessa gara. I tifosi oggi sono stati anche troppo pazienti. C’è presunzione nella squadra che crede di avere dei valori importanti. L’unica medicina è il lavoro: con simili prestazioni sarà difficile raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi ad inizio di stagione. Speriamo nella pausa natalizia in vista del girone di ritorno".