Interviste. Consonni: "Bravi. Ma errori di troppo»

"I ragazzi sono stati bravi e sono soddisfatto della prestazione anche se abbiamo commesso alcuni errori tecnici". Il Grosseto, dopo la vittoria sulla Fezzanese, è tornato in zona playoff. "Ora dobbiamo fare più punti possibili – ha affermato mister Consonni in conferenza stampa – per blindare i playoff. I giocatori vogliono fare qualcosa di importante, non hanno intenzione di mollare in questo in finale di campionato e vogliono dimostrare le qualità che hanno". "La Fezzanese è una squadra che non merita la posizione in classifica attuale e faccio loro i complimenti. Noi, però, oggi siamo stati bravi fin dall’inizio ed abbiamo creato diverse palle gol. Dopo essere passati in vantaggio non siamo riusciti a chiudere la partita. E proprio per questo motivo nell’intervallo ero un po’ arrabbiato perchè ho detto ai ragazzi che dovevamo fare più gol. Invece, pur creando molto, non abbiamo concluso. E’ chiaro che l’espulsione de loro difensore (il fallo è stato brutto, ma forse non era da rosso) ci ha facilitato le cose. Sono contento per le reti segnate da Marzierli e Riccobono, due giocatori in crescendo". "Noi abbiamo dato tutto – afferma Andrea Gatti, mister della Fezzanese –, ma contro questo Grosseto non era semplice giocare. Siamo in una situazione complicatissima, ma daremo battaglia tutti gli avversari e onoreremo al meglio la nostra maglia".

P.P.