Interviste: Giuseppe Agostinone. "E’ un grande gruppo e mi sento stimato. Indossare questa maglia è un orgoglio»

Soddisfatto del successo, Giuseppe Agostinone (nella foto). "Quello che conta è il risultato e noi, oltre ai tre gol realizzati ne potevamo fare altri – ha commentato il difensore –. Abbiamo affrontato una squadra frizzante e garibaldina, con ottimi giocatori per la categoria, ma la differenza si è vista. Siamo contenti di essere tornati alla vittoria". "Ci sono fasi dell’annata – ha aggiunto – in cui ci sono sfide cruciali e quella con il Mazzola lo era. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un grande gruppo e di meritare tutto quello che ci sta succedendo". Il Siena è tornato alla vittoria, Agostinone titolare. "Ho sposato questo progetto con entusiasmo – le sue parole –: ho fiducia nella società, nel mister e nei compagni. Avverto stima nei miei confronti, sia come calciatore che come uomo e questo mi spinge a dimostrare ogni giorno il mio valore. Il fatto che non abbia troppo spazio mi dà ancora più carica quando vengo chiamato in causa". Agostinone, come i compagni più navigati, è anche una guida per i più giovani. "Facciamo di tutto per mettere i ragazzi nelle migliori condizioni – ha detto –: anche loro stanno dimostrando di essere da Siena. Per un giovane nato qua, che ha giocato nel settore giovanile bianconero indossare questa maglia è un orgoglio". "Se posso fare la mezzala – ha chiuso –? Ho già coperto il ruolo in carriera. A disposizione".

A.G.