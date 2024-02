Interviste. Il mister: "Siamo stati bravi». Nardella: "Sono molto felice»

Seravezza superato senza storia e Pianese adesso a meno uno. In casa Follonica Gavorrano è tornato il sereno dopo il periodo avaro di risultati.

"E’ una vittoria di tutti – ha detto il tecnico minerario Marco Masi –. C’è stata la volontà di interrompere un trend sfortunato. Abbiamo sbagliato poche partite durante l’anno. Avevamo voglia di dare una risposta a noi stessi. Ci siamo fatti forza. C’era voglia di dare un segnale a noi ed al campionato. Noi ci proveremo fino alla fine. Poi vediamo. Comunque abbiamo la voglia di giocarcela fino in fondo. Guarderemo i risultati degli altri, ma mi basterebbe che la squadra continuasse con questa determinazione. Ora il recupero sarà importante. E sono fiducioso anche per la gara di mercoledì di Coppa Italia".

Primo gol per il giovane Francesco Nardella, che ha sbloccato l’incontro.

"Sono felicissimo del gol, lo avevo finora cercato e finalmente è arrivato. Ma la maggiore felicità è per la vittoria che ci voleva per il gruppo – ha detto Nardella –. In settimana lavoriamo sempre, poi la domenica si vince, si perde e si pareggia. Dopo il ko immeritato col Grosseto ci siamo ripresi, dominando la partita. Il mister l’aveva preparata bene, abbiamo fatto la gara perfetta. Creato tanto e subito pochissimo. Ora siamo impegnati in Coppa Italia, affronteremo una squadra forte. Ma ci dovranno temere loro".