Interviste: Leonardo Granado. "Contento per la prestazione e l’assist ma un attaccante deve riuscire a segnare. Comunque abbiamo dato un bel segnale»

Una gran bella prestazione quella centrata da Leonardo Granado (nella foto). Al bianconero, per renderla perfetta, è mancato solo il gol. "Mi sarebbe piaciuto tanto segnare – dicebrasiliano –, dopo essere stato fuori per infortunio praticamente un mese. Sono contento della vittoria, della mia prestazione e di aver realizzato assist per i compagni, ma sono un attaccante e un attaccante ha bisogno di far gol, anche per acquistare fiducia, i numeri sono importanti. E’ andata così, mi prendo il resto". Spendendo tanto, giocando sempre con generosità, la lucidità può venir meno... "Oggi non credo sia dipeso da quello – ha ribattuto Granado –: una volta volevo alzarla un po’ e la palla è rimasta bassa e il portiere l’ha parata; un’altra, con il sinistro, volevo abbassarla, ma mi è rimbalzata male e l’ho tirata fuori. Poi quando ho fatto la giocata sull’esterno ho cercato di metterla dietro perché ho visto Masini che avrebbe potuto segnare a porta vuota: lì un attaccante deve tirare. Un po’ di agonismo sano bisogna avercelo. Come mi dicono sempre mister Magrini e mister Voria, devo provarci: ‘Se tiri non sbagli mai’. Ecco, su questo probabilmente devo migliorare, devo essere un po’ più egoista nei momenti giusti della partita". Le buone condizioni del Gino Manni hanno aiutato la Robur. "Rispetto al terreno di Badesse a cui siamo abituati, quello di oggi ci ha permesso di proporre il nostro gioco – ha affermato il bianconero – e infatti la prestazione a livello offensivo, dal punto di vista del palleggio, è stata ottima. Io cerco sempre di adattarmi, quando c’è da fare la guerra ci sono, come ci sono quando il campo ci permette di giocare, perché non sono solo quello che battaglia". Era importante dare continuità alla vittoria sul Terranuova Triana: missione compiuta. "Dovevamo confermarci, riprendere il nostro cammino – ha chiuso Granado –, dopo i tre pareggi consecutivi che lo avevano un po’ rallentato. Ma oggi era importante anche la prestazione: dovevamo far vedere quella qualità a cui avevamo abituato tutti. Credo che siamo riusciti a dare un bel segnale".

Angela Gorellini