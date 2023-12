Interviste. Marzierli: "Tifosi sempre insieme a noi»

I giocatori grossetani rientrano alla spicciolata negli spogliatoi dopo i festeggiamenti sotto la curva riservata ai propri sostenitori. Edoardo Marzierli è subito a disposizione per le prime impressioni. "Una vittoria molto importante, penso meritata, conseguita su un terreno che, usando un eufemismo, mi viene da giudicare non bello e che, anche per questo diventa ancora più significativa. Sarà molto complicato per altri fare bottino pieno a Orvieto".

Qual è stata, oggi, la vostra arma in più?

"Venivamo dalla sconfitta interna con il S.Donato Tavarnelle, la prima battuta d’arresto di quest’anno, per cui in settimana abbiamo parlato guardandoci negli occhi. E’ servito a compattarci e a ridare spirito al nostro gruppo e, credo si sia visto, oggi abbiamo giocato da squadra vera".

Potete sempre contare, inoltre, sul supporto di un pubblico molto caloroso

"Questo è fuori da ogni dubbio. Ci seguono sempre in gran numero, sia in casa come in trasferta, comprese quelle più lunghe. Non possiamo fare altro che ringraziarli e ripagarli con prestazioni come quella di oggi".

La vittoria da forza alle vostre ambizioni.

"La classifica in testa è sempre più corta. Cinque, sei squadre in pochissimi punti lasciano intatte le speranze. Il campionato è ancora molto lungo e tutto da giocare".

R.P.