Interviste. Masi: "Bravi comunque». Mansi: "Resta lo stesso una grande stagione»

L’amarezza per una rimonta subita. L’amarezza per una coppa svanita sul più bello. In casa Follonica Gavorrano c’è stato poco da festeggiare ieri per il match di ritorno tra la formazione di Masi ed il Trapani.

"Non cambia il giudizio su questo gruppo – ha detto mister Marco Masi –. Abbiamo fatto un lavoro immenso. Sarebbe stato un bel premio per chi ha lavorato con serietà, equilibrio e impegno. Questo è il mio dispiacere più grande. Loro sono una squadra esperta che ha saputo addormentare anche la partita. Il rigore loro è arrivato su un fallo iniziale non fischiato su Pino. L’avevamo rimessa in equilibrio, abbiamo avuto le occasioni ma non abbiamo concretizzato. Il Trapani è una Ferrari, con una grande esperienza".

Meno amareggiato invece il patron Luigi Mansi, soddisfatto di una stagione comunque positiva. "Non dobbiamo essere sconfortati, abbiamo fatto una stagione importante – ha detto Mansi –. Una finale si può vincere e si può perdere. Lodiamo i vincitori, sono un’ottima squadra, ma noi non siamo da meno. Gli espisodi ci hanno condannato. Mi congratulo coi ragazzi. Ci riproveremo. Il prossimo anno andremo avanti coi nostri programmi e con serenità, puntando ancora alla Coppa Italia. Siamo una realtà che dirà sempre la sua, una realtà strutturalmente limitata. Abbiamo strutture belle, ma che devono essere migliorate se vogliamo avere ambizioni maggiori. Non sono per niente deluso: ricordiamoci invece che grande annata abbiamo fatto".