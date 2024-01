Interviste: mister Becattini. "Dalla partita usciamo molto rafforzati. Un vero peccato quell’errore all’inizio poi abbiamo giocato come dovevamo»

Si è detto "contento" della prestazione centrata dai suoi ragazzi l’allenatore del Terranuova Traiana, Marco Becattini (nella foto). "Da questa partita usciamo rafforzati – ha commentato a caldo –. Peccato perché dopo pochi minuti il nostro miglior giocatore, che non aveva mai sbagliato prima, ha commesso un’ingenuità. In svantaggio, in un ambiente del genere, sarebbe potuta subentrare la paura. Invece non abbiamo battuto ciglio, abbiamo continuato a fare la partita che avevamo preparato, nonostante le condizioni del campo non ci abbiano agevolato, visto che siamo una squadra che vuole giocare. L’episodio è probabilmente figlio di quello, come le diverse imprecisioni di uomini che di solito non ne fanno. Oggi il nostro, non era un obiettivo di classifica, volevamo misurarci con la squadra più forte del girone e la prestazione dice che ce la siamo giocata alla pari. Cosa ci è mancato? Probabilmente dovevamo essere più incisivi davanti". Come da previsioni è stata una battaglia: la gara dell’andata ha probabilmente lasciato delle scorie. "Per me è stata una normale partita di calcio – ha affermato Becattini – e il calcio è questo, a chi non piace può andare da un’altra parte. Sì, è stato un incontro maschio, ma sportivo. Da parte nostra, poter affrontare il Siena è soltanto un orgoglio, credo che i ragazzi stanotte non abbiano neanche dormito al pensiero. E ci sarebbe anzi piaciuto giocare allo stadio Franchi, un’emozione in più. All’andata, secondo me, non è successo niente". Se la Robur non fosse stata inserita nel girone, forse, le cose per il Terranuova Triana, sarebbero andate diversamente… "Da questo punto di vista, sì, ci sarebbe piaciuto che non ci foste – ha ammesso il mister –, ma ci siete, lo abbiamo accettato e vi abbiamo affrontato con orgoglio due volte. Ai ragazzi ho anche chiesto di stare attenti ai cartellini e agli infortuni, per non perdere uomini: le nostre partite da vincere sono altre, tra dieci giorni abbiamo anche la Coppa Italia, una via verso la Serie D che vogliamo percorre, dal momento che non possiamo vincere il campionato...".

Angela Gorellini