Interviste: mister Lamberto Magrini. "Abbiamo sicuramente meritato il pari. La vittoria del campionato? E’ nostra»

"In partite così ci vuole un cuore forte": sorride, al triplice fischio di Siena-Signa, il tecnico Magrini (nella foto). "Guardando ai 90 minuti abbiamo meritato il pareggio – le parole del mister –: se il nostro gol era irregolare, lo era anche il loro. C’è stato anche un contatto con Achy, non so se falloso o meno. Dopo una partita del genere, mi avrebbe rotto le scatole perdere. Invece è finita 1-1 e abbiamo mantenuto l’imbattibilità. Un rigore per noi nel primo tempo? Ci poteva stare, ma non lo commento nemmeno, a volte li danno, a volte no". "Soprattutto nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara – ha aggiunto Magrini –, abbiamo creato 4-5 situazioni pericolose. La ripresa non è stata bellissima, ma anche per le condizioni del campo: in un terreno così difficilissimo far scorrere la manovra e organizzare le trame di gioco. Ci abbiamo provato più volte da dentro l’area, alla fine la palla è entrata. Fare risultato così è ancora più bello". Se il Siena vince domenica è serie D. "La vittoria del campionato non ce la toglie nessuno – ha chiuso il mister –. Prima arriva meglio è, per la gioia di tutti, ma non faccio calcoli. E non dobbiamo crearci inutili assilli, dobbiamo rimanere sereni. Anche domenica Scenderemo come sempre in campo per vincere".

A.G.