Interviste: mister Prosperi. "I giallorossi hanno meritato. Una lezione che spero utile»

"Una delle migliori sconfitte che ci sarebbe potuta capitare". La definizione è di Fabio Prosperi (nella foto), allenatore della Pianese.

Cosa significa, mister, questa sua frase?

"Ovviamente le battute d’arresto sono sempre brutte, non ci sono eccezioni, ci mancherebbe. Nel caso specifico, comunque, questo 2-0 incassato a Poggibonsi, potrebbe rappresentare anche una lezione, almeno è ciò che mi auguro, sul nostro cammino capace di offrire una striscia utile di 19 gare nell’arco dei mesi a partire da settembre. La Pianese, non dimentichiamolo, è ancora la capolista del girone E di serie D. Chiunque, credo, avrebbe firmato in partenza il primo posto della Pianese in questo momento preciso del torneo, con tre lunghezze nei confronti della seconda della classe e in coincidenza della sosta di febbraio. Una pausa del calendario da sfruttare come si deve, per ricaricare un po’ le batterie, dopo tanto spingere per essere in alto nella graduatoria". Riguardo alla partita, cosa può dire, Prosperi?

"Il Poggibonsi merita i tre punti. Giusto il vantaggio ottenuto dai locali nel primo tempo, per la maggiore determinazione messa in mostra contro di noi, nella circostanza a mio parere poco reattivi rispetto a tante altre occasioni in questo torneo. Prestazione non bella, da parte nostra, soprattutto nella fase compresa fra il 10’ e il 35’. Paradossalmente siamo andati meglio in inferiorità numerica, nel secondo tempo, costringendo il Poggibonsi ad abbassare il proprio raggio d’azione. Subire poi il raddoppio in contropiede negli istanti conclusivi, come è avvenuto, fa parte del gioco, rientra potremmo aggiungere nella normalità e nella logica di certe dinamiche calcistiche".

Sull’espulsione, quasi nel finale di frazione e sul parziale di 1-0? Quali valutazioni può fornire?

"Dalla panchina seguivo la traiettoria del pallone e non sono in grado di dare dei giudizi a proposito dell’episodio che ha portato al cartellino rosso diretto a carico di Kouko".

PB