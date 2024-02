Interviste: mister Ventrice. "Il risultato è giusto. Portieri inoperosi. Tenuto il pallino contro una super squadra»

"Un pareggio giusto", quello tra Scandicci e Siena, per il tecnico dei blues Claudio Ventrice (nella foto). "Se andiamo a vedere le occasioni, i due portieri sono stati inoperosi – ha detto –. Dal punto di vista del gioco sono molto contento della mia squadra. Abbiamo proposto la partita che avevamo preparato e abbiamo preso in mano il pallino del gioco per una sessantina di minuti contro una squadra che è fuori categoria. Non lo dico io, ma lo dimostra la classifica. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, hanno centrato una grande prestazione". Lo Scandicci è una delle squadre che ha concesso meno al Siena. "La nostra fase difensiva è premiata dall’atteggiamento aggressivo – ha spiegato Ventrice –: sapevamo che se lasci giocare il Siena, con la qualità che ha, vai in difficoltà. Abbiamo quindi provato a soffocare le loro fonti di gioco e per 60-70 minuti abbiamo retto bene, fedeli al piano partita". Il mister, la Robur l’aveva affrontata quando era nello staff tecnico del Lornano Badesse. "Facevo il match analyst e ho anche avuto la fortuna di batterla… Al ritorno al Franchi invece pareggiammo: fu un’emozione bellissima. Spero che la situazione si sblocchi, perché lo merita la tifoseria, lo merita la società. Giocare allo stadio darebbe prestigio anche all’Eccellenza".