Interviste: parla Balestri. "Una domenica di segno positivo. Avversario ostico»

È affidata alle parole di Iuri Balestri, la soddisfazione per la ritrovata affermazione interna dei Leoni: "Dal momento in cui ci abbiamo sbloccato il punteggio, tutto si è svolto per il meglio - osserva il preparatore atletico - e poi, dopo il raddoppio di Salvadori in avvio di secondo tempo, la partita davanti a un temibile Figline si è sviluppata tutta in discesa per noi. Quindi una domenica di segno positivo". A voler trovare un difetto? "Forse l’impatto sulla sfida non è stato ottimale. Il Figline ci ha creato dei grattacapi in apertura. Ma poi abbiamo superato quella fase poco propizia, fino alla conquista dei tre punti contro rivali davvero ostici". Due vittorie di seguito per il Poggibonsi: sorride ora anche la classifica? "Calma. La graduatoria è ancora molto corta nella sua fisionomia - replica Balestri - e in più, da qui all’epilogo dell’andata del 22 dicembre, dovremo affrontare avversarie forti, dal Follonica Gavorrano fuori casa alla Fulgens Foligno. È chiaro: certi esiti felici aiutano a preparare i singoli incontri con maggiore serenità. Però dobbiamo rimanere sempre concentrati e provare a continuare a ottenere punti preziosi, senza pensare che tutto possa essere adesso un po’ meno complicato".

PaBar