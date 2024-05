Interviste: parla il tecnico Prosperi. "Ho dato spazio a giocatori ‘veri’ che hanno onorato l’impegno»

Al fine gara la consueta analisi del match è affidata al tecnico della Pianese Fabio Prosperi che paete parlando delle scelte iniziali. "Ho dato spazio a giocatori ‘veri’ per tanti motivi – ha sottolineato Prosperi parlando del turnover di ieri – che hanno fatto una buonissima partita e hanno onorato la competizione. E’ normale che la tenuta fisica e mentale è diversa rispetto ad una partita di campionato". Le motivazioni dopo la vittoria del campionato non possono essere le stesse ma la squadra è stata in campo con la giusta attenzione fino alla fine. "E’ difficile mantenere la concentrazione come prima perchè l’obiettivo l’abbiamo raggiunto – prosegue l’ex allenatore della Sambenedettese e del Vastogirardi - dico quello grosso e inaspettato cioè la vittoria del campionato. Adesso la tensione cala, è normale". Prossimo e a questo punto probabilmente ultimo match della stagione mercoledì a Carpi per la seconda giornata mentre domenica prossima il Campobasso aspetterò gli emiliani in Molise. "Mercoledì andiamo a Carpi e dobbiamo vedere chi avrà recuperato. Andiamo a fare la partita migliore che possiamo fare in questo momento, a noi interessa chiudere bene e continuare a goderci questo momento. Io credo che sia stata una stagione stupenda perchè oltre a vincere il campionato e mettere sotto in maniera decisa squadre blasonate e straricche abbiamo fatto venire tanta gente allo stadio. Ho infatti sempre visto la tribuna sempre piena – ha concluso Prosperi – ed è stato un merito di tutta la Pianese".