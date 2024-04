Interviste: parla Lollo. "Sono molto felice di aver segnato in questo stadio»

Soddisfazione doppia, per Lorenzo Lollo, ieri pomeriggio: è riuscito a impreziosire la sua prima al Franchi con un gran bel gol. "Avrei sperato che il terreno fosse in condizioni leggermente migliori – le parole del centrocampista –, ma pazienza, ci siamo adattati. Sono veramente felice di aver segnato in questo stadio, dove avevo giocato soltanto da avversario, e di aver vinto, mantenendo l’imbattibilità. La rete è per mio figlio Alessandro, è la prima volta che mi vede far gol e mi dice che sono scarso se non segno… E per mia moglie e per tutta la mia famiglia". Nell’arco di poche ore sono arrivati i tre punti e i rinnovi del direttore Guerri e di mister Magrini. "Due rinnovi importanti – ha affermato Lollo –, perché è che il Siena ha potuto disputare questa annata eccezionale. E’ con loro che sono state gettate le basi, giusto così. Sono certo che sapranno scegliere gli innesti giusti per il prossimo anno". Adesso manca l’ultima fatica. "Ormai siamo vicini alla fine – ha chiuso il bianconero –, ma basta abbassare un attimo la guardia per fare figuracce. Il mister potrebbe far giocare i ragazzi più giovani, ma so che si faranno trovare pronti, lo vedo in allenamento. Sarà importante entrare in campo con la testa giusta".