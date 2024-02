Interviste: parla Mazza. "Pochissimi dubbi sul risultato finale. Testa alla prossima»

Non era, per l’Asta, quella con il Siena la gara da vincere: gli arancioblù si prendono il buono della sfida del Manni. "Non avevamo grossi dubbi sul risultato – dice Lorenzo Mazza –, questa era una partita un po’ a sé. Ci teniamo la buona prestazione, in vista anche del prossimo incontro, contro la Fortis Juventus: dobbiamo concentrarci su quello, conquistare i tre punti". Per poco Jrad non ha riaperto i giochi. "Il palo di Aymen è stata un’opportunità nata un po’ così – afferma il centrocampista –, ma la partita era già abbastanza delineata, a favore del Siena. A differenza della gara precedente, comunque, abbiamo creato qualche occasione, ma dovevamo sfruttarla meglio". L’Asta ha comunque dimostrato di essere una squadra diversa da quella dell’andata. "Abbiamo cambiato molto – sottolinea Mazza –, c’è stato un bel mercato di riparazione, abbiamo trovato una quadra di squadra e tutti in testa abbiamo lo stesso obiettivo che è la salvezza. Ora dobbiamo andare a fare punti con squadre che possono essere alla nostra portata". Una bella battaglia quella tra Lorenzo Mazza e Granado. "Lui è un grande giocatore di categoria superiore, come tutti gli altri. Noi abbiamo cercato di fare il nostro".