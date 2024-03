Ippica. Memorial Branchini, Bellei mette tutti in fila

Un imperiale Dioniso con driver Bellei schianta in 1.13.7 Fun Quick nel Memorial Fausto Branchini. All’Ippodromo Cesare Meli di Firenze come sesta corsa e clou dell’ultimo convegno di trotto del mese di febbraio si è svolta un’edizione spettacolare ed avvincente su pista pesante del trofeo Fausto Branchini (montepremi euro 9.350). Corsa prevista sui 1600 metri con la presenza di 9 trottatori di 5 anni ed oltre delle categorie D e C.

In partenza il sauro francese Fun Quick, in coppia con Roberto Vecchione, scattava in testa in 13.1 e arrivava ai 600 in 43.5 sotto il pressing impetuoso di Dioniso guidato da Enrico Bellei. Fun Quick raggiunge il km in testa, per poi respingere l’assalto del rivale con 400 metri in 29.9. In retta d’arrivo però Dioniso con forza e classe superava Fun Quick con una frazione in 15.2 e si impone dopo durissima corsa per linee esterne in 1.13.7, mentre Bandito Ben giunge terzo in 1.14.1b su Zodiac Dany Grif e lo stimato Valente Fb. Dioniso firmava l’ottava vittoria in carriera pagando euro 11,40 al totalizzatore. L’allievo di Enrico Bellei, alfiere di Giuseppe Giannusa, ha messo in evidenza una potenza fuori dal comune, tipica dei figli di Robert Bi ed una mentalità vincente che fa ben sperare.

Nella corsa Gentlemen Cornelia Op sugli scudi conquistando il Premio Ignitron (euro 6.600). Vittoria da protagonista in 1.58.2 della sei anni Cornelia Op, discepola di Andrea Scatolini, per i colori di Filiberto Lucisano. Per la femmina da Ideale Luis e Uffa di Azzurra si tratta dell’11° affermazione della carriera. Premiazione effettuata dal mitico Torquato Biagiotti, insieme ad altre personalità del mondo ippico ed istituzionale.

Martedì 5 marzo si svolgerà a Firenze un nuovo convegno di trotto e sarà un appuntamento molto interessante.

F. Que.