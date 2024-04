Isolotto Allievi, un’annata da incorniciare. Una cavalcata biancorossa entusiasmante

Un anno da incorniciare per le due formazioni Allievi anno 2007 e 2008 dell’Isolotto calcio. Con la bella vittoria per 3-2 sul Piaggione Villanova, gli Allievi 2007 dell’Isolotto vincono il girone con una giornata di anticipo e conquistano per il prossimo anno la categoria Regionale. "E’ stata una cavalcata entusiasmante - fa presente il direttore generale del club biancorosso, Claudio Guarducci - condotta sempre nelle prime posizioni con 124 gol all’attivo che vedono una media di oltre 4 realizzazioni a partita e 28 reti subite. E’ una vittoria che si aggiunge a quella di domenica scorsa degli Allievi B 2008 che hanno dominato in lungo e largo la prima e la seconda fase dei gironi disputati, primeggiando su squadre e club ben più qualificati dell’Isolotto".

Grandi meriti quindi alla blasonata società fiorentina di via Pio Fedi che ha creato i presupposti per una crescita esponenziale delle squadre, dal momento che anche nelle altre categorie giovanili l’Isolotto si è ben distinto. L’Isolotto guidato dal presidente Giovanni Biondi ha creduto ed investito su uno staff tecnico che è stato l’artefice principale dei risultati conseguiti. Vogliamo a tal proposito citare Filippo Pastorelli direttore tecnico dell’area giovanile, della Scuola calcio ed allenatore del 2007; Lorenzo Gheri direttore sportivo dinamico ed attento; Manuel Guidolin allenatore degli Allievi 2008; Mattia Maurello allenatoredel 2007. "Tutti i ragazzi di queste annate storiche - conclude Guarducci - meritano un grandissimo applauso insieme alle loro famiglie per gli splendidi e meritati risultati raggiunti. Congratulazionia nome della società, con in testa il presidente Biondi, per il loro comportamento, per l’abnegazione e l’impegno profuso durante la stagione".

"La nostra società - afferma il presidente dell’Isolotto, Giovanni Biondi - ha 220 ragazzi nella Scuola calcio Elite, circa 80 tesserati nel settore giovanile, una squadra di Juniores e la formazione Dilettanti. Abbiamo anche un fiore all’occhiello che, grazie al lavoro di Gino Fantechi,portiamo avanti ormai da anni e che ci ha permesso di fare esperienze internazionali: si tratta del calcio integrato che coinvolge una ventina di ragazzi con difficoltà cognitive che giocano a calcio insieme a ragazzi che, a rotazione, coinvolgiamo proprio dalle squadre del settore giovanile". Ma la società opèera a tutto tondo non solo nello sport. "Fa parte del nostro club un gruppo di calcio a 5 – chiude Biondi – e facciamo attività per gli anziani in collaborazione con le Asle con altre società come il tiro con l’arco e le arti marziali. Si tratta quindi di una presenza importante nel quartiere e nel territorio. Anche qualificata dal punto di vista sportivo in considerazione degli ottimi risultati e delle prestigiose affermazioni ottenute in questa stagione nel calcio giovanile, con le squadre Allievi in evidenza. Infine voglio ricordare le importanti migliorie previste a livello strutturale dell’impianto".

Francesco Querusti