Jesina in orbita playoff: "Onoriamo la maglia"

Sesto risultato utile consecutivo, una squadra che non molla mai, la zona play off dopo un tribolatissimo inizio di stagione. Fermato sul’ 1 a 1 anche il Chiesanuova reduce da cinque vittorie consecutive e con la porta inviolata da oltre 500 minuti. Che partita è stata, Gianfranco Amici? "Una partita di voglia e di cuore contro una squadra esperta e con tanto mestiere – la disamina del direttore generale della Jesina –. Nessuna difficoltà ad ammettere che ai punti il Chiesanuova avrebbero forse meritato di vincere. Anche per questo onore e merito ai nostri ragazzi, un gruppo coeso che ha dato prova di grande spirito di gruppo difendendo il risultato fino alla fine con le unghie e con i denti". Radio tifo attribuisce a mister Strappini gran parte del merito dei recenti risultati. "Simone è uno che sta sul pezzo dal lunedì mattina fino alla domenica sera, poi ricomincia. Ha saputo conquistare con l’esempio la fiducia dei ragazzi e la squadra è ben felice di seguirlo". Nell’azione del gol si è visto uno scatto di Trudo degno del miglior Jacobs. "Non a caso Kevin è un punto di riferimento come persona e come giocatore, domenica il suo impiego è stato centellinato per averlo al meglio per l’Urbino". Cordella a segno per due gare di fila, diceva il buon Aroldo Collesi che se uno ha il dono del gol, può segnare in ogni categoria. "Quello di domenica non era per niente facile, Giovanni ha dovuto fare una torsione del busto che ad altri non sarebbe riuscita. Bravissimi entrambi, sia lui che Kevin". Contro l’Urbino per il settimo sigillo? "Parliamo di una delle squadre meglio attrezzate del girone per di più in cerca di riscatto: noi però siamo la Jesina e abbiamo l’obbligo e il dovere di onorare sempre al massimo questo nome e questa maglia". Gianni Angelucci