Jolo fa festa, la vetta è sempre più vicina. Montemurlo non sfonda e il Tavola regge

La diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria si è conclusa ieri. E per le varie formazioni di Prato e provincia è già ora di tracciare un primo bilancio, in vista delle prossime uscite. In Prima Categoria, è intanto lo Jolo a fare festa per due motivi: innanzitutto, perché il 2-0 imposto ad una diretta concorrente come il Quarrata (griffato da D’Alò e da Lupetti) consente alla banda Diodato di arpionare la seconda posizione del girone C, con 31 punti. E poi perché grazie al CSL Prato Social Club che ha fermato sull’1-1 la Folgor Calenzano (con gol di Vannucci) i calenzanesi prima della classe hanno adesso un solo punto di margine.

Sorride a metà il C.F. 2001, che ha pareggiato ad Agliana contro gli Amici Miei alla luce dell’1-1 finale certificato da Pacini. Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly chiude con un po’ di rammarico per non essere riuscito ad approfittare dello scivolone della capolista Montagna Pistoiese: i montemurlesi giocavano in casa contro il San Felice fanalino di coda del raggruppamento, per un incontro sulla carta a senso unico. E invece, i montemurlesi non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 maturato al novantesimo, dando l’impressione di aver sprecato un vero e proprio "match-ball". Attenzione però anche al Prato Nord, quinto in graduatoria: i ragazzi di Di Grandi giocavano in trasferta contro la corazzata Atletico Casini Spedalino e sono riusciti a strappare un punto in virtù di un pirotecnico 3-3, propiziato da Miele (doppietta) e da Lenzi. Il Chiesanuova è caduto allo Scirea, con l’Olimpia Quarrata capace di imporsi per 1-0. In zona playout, festeggia invece La Querce: il 2-1 valido per violare il terreno di gioco del San Niccolò (firmato da Bini e da Gelli) regala punti "pesanti" e una buona iniezione di autostima. La Galcianese si è invece arresa a Borgo a Buggiano, ma il 4-3 conclusivo a favore dei locali permette comunque al club di non vedere del tutto il bicchiere mezzo vuoto: bisognerà ripartire dalla ritrovata verve offensiva per puntare alla salvezza.

Ed eccoci al girone F, dove la Virtus Comeana resta terza dopo la doppietta di Righi che ha portato al 2-2 finale sul campo del Monterappoli. Buio pesto per La Pietà, sconfitta in casa dal redivivo Poggio a Caiano (3-2). Un acuto di Vinci ha quindi permesso al Tavola di non perdere nello scontro diretto con il Sesto: 1-1. Punteggio tennistico per il Vernio: il 6-1 inflitto al Prato Sport è stato firmato da Vitali, Pucci, Calamai, Piccolo, Vitali, Bossahon e Salvatore. E l’1-0 fatto registrare dal Mezzana contro il Real Peretola rappresenta infine una boccata d’ossigeno, per il sodalizio pratese.

Giovanni Fiorentino