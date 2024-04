Juniores: azzurrini sempre al terzo posto. Pontremolese, una doppietta del bomber Ghiselli stende un ottimo Romagnano

Pontremolese

2

Romagnano

0

PONTREMOLESE: Beghini, Bernieri, Bortolasi, Agolli (53’ Sabini), Arrighi, Domenichini (13’ Bonotti), Sabella (59’ Iaropoli), Santoni (85’ Mastrini), Ghiselli (78’ Della Pina), Gaddari, Lazzeroni. All. Giovannoni-Ferrara.

ROMAGNANO: Ricci, Grottini (74’ Sodini), Cobaj, Baldi, Filipelli, Di Lorenzo (69’ Dieng), Petrini (77’ Bongiorni), Pitanti, Ceccarelli, Angeloni (59’ Menichini), Tartari. All. Tarantino.

Arbitro: Papini di Carrara.

Marcatori: 31’ e 43’ rig. Ghiselli.

Note: 63’ espulso Filipelli (R) per doppia ammonizione.

PONTREMOLI – Preziosa e importante vittoria della Juniores della Pontremolese che, superando il Romagnano, una delle migliori compagini vista al sussidiario del ’Lunezia’, ha fatto un ulteriore passo per mantenersi nella zona nobile della classifica. Azzurrini subito in partita ma Romagnano ben messo in campo. Il match è combattuto. Angeloni ci prova da limite ma Beghini si fa trovare pronto. Poi ci pensa Ghiselli, al 31’, con un gran tiro di destro da dentro l’area, a sbloccare la partita. Il Romagnano reagisce ma al 43’ l’arbitro assegna un giusto rigore alla Pontremolese che lo stesso cannoniere Ghiselli trasforma. E’ il colpo del ko anche perchè dal 63’ il Romagnano resta in 10 per l’espulsione di Filipelli. La gara comunque resta su ottimi livelli e a tratti spettacolare fino alla fine. I padroni di casa non hanno alcuna intenzione di mollare in questa fase finale del torneo che li vede collocati sul terzo predellino della classifica con un bottino di 52 punti, 2 in meno del Viareggio e 4 della Massese che hanno giocato una partita in più.