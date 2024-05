Juniores Bianconeri ko. Pontremolese travolgente

Pontremolese

6

Massese

2

PONTREMOLESE: Razzoli 7, Agolli 7, Bortolasi 7 (88’ Ribolla sv.), Pezzoni 6/5 (84’ Sabini sv.), Arrighi 7/5, Bernieri 7, Mastrini 6 (69’ Simonelli 5/5), Santoni, Ghiselli 9 (79’ Sabella 6), Gaddari 8 (84’ Di Santo 6/5), Lazzeroni 7/5. All.: Giovannoni-Ferrara.

MASSESE: Lazzarotti 6/5, Perfetti 6, Petacchi5, Bobbio 5, Rolla 4/5 (54’ Passalacqua 6), Ravenna 6/5, Mattioli 5/5, Zeni 5, Corbani 6/5, Lembo 5 (79’ Vietina 6), Musetti 5 (79’ Rossi 6). All.: Tedeschi.

Arbitro: Cerchiai (8,5) di Carrara.

Marcatori: 5’, 44’, 64’, 77’ Ghiselli (P), 39’, 78’ Gaddari (P), 51’ Corbani (M), 93’ Ravenna (M).

PONTREMOLI – Aprili, Ferrara-Giovannoni e la Juniores della Pontremolese a un punto dalla capolista Massese. Strameritato (aggettivo che ci ha prestato al termine il tecnico Davide Tedeschi, molto arrabbiato, invece, con i suoi), il 6-2 sui bianconeri. La verità è che la sfida al vertice andata in scena al sussidiario del ’Lunezia’ ha consegnato al campionato una Pontremolese, irrobustita, si fa per dire di ben sei allievi regionali, mai così bella, a tratti devastante. Probabilmente l’elisir del derby, diretto ottimamente dal giovanissimo fischietto Cerchiai, si è tradotto nel trionfo degli azzurrini el duo Ferrara-Giovannoni e il crollo della squadra di Tedeschi che fino all’altro ieri si è dimostrata complesso con potenzialità per assicurarsi il passaporto per il Regionale.

Partenza fulminante dei padroni di casa che fin dal primo passo sono riusciti a non far ragionare i massesi, chiudendo ogni varco, sorprendendo con azioni di prima la difesa ospite costretta a pasticciare. Al resto ci ha pensato il ’cobra’ Jader Ghiselli (29 gol), che dopo cinque minuti di gioco gonfiava la rete della porta difesa da Lazzarotti. Una Massese gelata e incapace assolutamente di reagire è stata poi colpita una seconda volta da Gaddari e prima del riposo ancora dal principe dei cannonieri Ghiselli, autore di un incredibile poker.

La Pontremolese della ripresa dopo aver subito il gol-lampo di Corbani, non si è disunita ed ha continuato a fare gioco con palla a terra e con un ottimo centrocampo dove Santoni, Pezzoni e Gaddari, giocando a memoria, hanno mantenuto il comando delle operazioni. Così sono arrivati altri tre gol, due con l’incontenibile Ghiselli e l’altra con la firma di Gaddari. L’ultimo sussulto bianconero è di Ravenna nei minuti di recupero, quando il derbissimo era già in ghiacciaia per i lunigianesi.