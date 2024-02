Juniores Elite e Juniores regionale. Zenith ok al Chiavacci. Anche il Poggio sbanca

Torna alla vittoria la Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. La truppa bluamaranto si impone di misura 1-0 al Chiavacci nel match contro la Lastrigiana. Una partita che valeva doppio in ottica Coppa Toscana e vittoria del girone, visto che si affrontavano due formazioni in lotta per il vertice. Alla fine i pratesi la spuntano grazie al gol D’Agati che porta la Zenith Prato in seconda piazza a pari merito col Pontassieve, e a due lunghezze di ritardo dalla capolista Fratres Perignano (vittoriosa a sua volte 2-0 in casa contro il Montelupo). La Lastrigiana invece con questo ko scende in quarta posizione assieme all’Affrico a tre punti dalla Zenith Prato. Niente da fare per l’appuntamento con i tre punti invece per il Maliseti Seano che impatta 2-2 sul terreno di gioco del Fornacette Casarosa. Ai gialloblù-amaranto, sesti in classifica, non basta la doppietta del solito Dardha, visto che i locali con Studiati Berni e Zaffora strappano un prezioso punto in ottica salvezza. Per i ragazzi di mister Di Vivona resta l’amarezza per non essere riusciti a ottenere una vittoria che sarebbe stata strategica per lanciare l’assalto alla quinta piazza e quindi alla Coppa Toscana.

Passando alla Juniores regionale, colpaccio del Poggio a Caiano che sbanca il campo dell’ex capolista Floriagarif Bellariva. I locali, fino alla passata giornata primi della classe, inciampano col punteggio di 3-2. Per i medicei decisive le marcature di Usai (doppietta) e Salvadori, mentre ai padroni di casa non bastano i gol di Biagini e Navarria. In classifica il Poggio a Caiano è settimo a pari punti con la Fortis Juventus. In ottica salvezza colpo importante del Coiano Santa Lucia Prato Social Club che batte in trasferta 4-2 l’Atletica Castello con i gol di Varago, Bakary, Pecchioli e Magnolfi. Sconfitta esterna invece per il Viaccia che cede 2-0 sul campo del Montespertoli che festeggia per merito delle reti di Raba e Gasparri.

Sdb