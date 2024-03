Juniores elite. Zenith, un altro passo verso la vetta

Basta un gol di Dessi alla Zenith Prato per continuare la marcia d’avvicinamento al vertice nel campionato Juniores Elite. La rete serve per centrare i tre punti al Chiavacci nel match casalingo contro il Fornacette Casarosa. Una partita che andava vinta a tutti i costi per alimentare il sogno primato e che alla fine ha visto i bluamaranto centrare l’obiettivo. Ora in classifica la Zenith Prato è terza a due punti dalla Lastrigiana e a cinque lunghezze dalla capolista Fratres Perignano. I bluamaranto sono infatti riusciti a superare in un solo colpo il Pontassieve, sconfitto 2-1 dalla prima della classe, e Affrico ko al Comunale di Maliseti. I gialloblù-amaranto battendo 2-0 l’Affrico hanno fatto un piacere ai cugini di via del Purgatorio e hanno blindato la settima posizione dall’attacco della Sestese. Decisiva per la vittoria la doppietta di Osasumwen. Da segnalare infine il successo casalingo della Lastrigiana per 3-1 al cospetto del Grassina.