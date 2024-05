Juniores, entra nel vivo il campionato provinciale. Pontremolese, occasione per balzare in vetta. C’è da battere il fanalino di coda Fosdinovo

La Juniores della Pontremolese alle 16 è sul “Lunezia“ contro il fanalino di coda Fosdinovo. I giovani lancieri non sembrano proprio come l’ostacolo più insormontabile per la “terribile-banda“ diretta dallla coppia Giovannoni-Ferrara per portarsi a +2 sui bianconeri della Massese, che, insieme alla Villafranchese osserveranno il turno di riposo. Il gruppo, “corroborato“ dagli innesti in pianta stabile di prospetti classe 2007, è pronto per questo ultimo “rettilineo“ che sembra ideale per mettere il “muso“ davanti a tutti e tenercelo fino a sabato 18, quando al “Bottero“ andrà in scena il derbissimo finale con la Villafranchese.

Arrivare primi sarebbe un premio straordinario per gli azzurrini, costruiti con difficoltà dopo l’amara retrocessione e con un organico della classe 2005 ridotto all’osso. Il lavoro dei vertici societari, quello dello staff e l’ottima collaborazione con la prima squadra, ha fatto lievitare il livello tecnico, con il “fortino“ del sintetico diventato la base per la permanenza nella zona nobile.

"A luglio – afferma il numero due della società Michele Beghini – con tutti i dubbi e le incertezze, davvero nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo incredibile percorso di una squadra che ha preso consapevolezza cammin facendo, aiutata certamente nelle partite cruciali dagli elementi della prima squadra e dell’Under 17, che si sono sempre sentiti tutti però molto integrati e desiderosi di partecipare fattivamente a questa cavalcata che speriamo si concluda nel migliore dei modi. Sarebbe una soddisfazione enorme per tutto l’ambiente".

Ebal.