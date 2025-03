JUNIORES FEMMINILE. Spezia Women pronto alla prova Superba

Torna in campo la Juniores dell’Asd Spezia Women allenata da Erbetta e Innocenti oggi al ’Ceravolo’ Lagaccio di Genova contro la Superba. Dopo la goleada contro il Sestri Levante e grazie alla sconfitta del Genova Calcio contro la Superba, le aquilotte sono di nuovo a +4 sulle genovesi e dietro solo al Genoa, che però è fuori classifica e non potrà andare alle fasi nazionali. Gara delicata, ma le ragazze vogliono continuare a sognare. Il via alle 16,30, arbitra Ciaciulli di Genova: Convocate: Falchetto, Iacopetti, Bellotti, Piazza, Purghel, Trentini, Passalacqua, Danci, Sansevieri, Vacchino, Romualdi , Sami, Arzà, Curadini, Abdelaziz.

Nella foto: Jacopo Erbetta