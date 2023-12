Juniores. Il Prato si impone sul Corticella. E segna un cambio di passo

Sembra avere cambiato passo la Juniores nazionale del Prato. Il successo interno 5-2 al Parrocchiale di Mezzana sancisce la seconda vittoria consecutiva nel girone e l’affermazione contro una diretta rivale come il Corticella. Tre punti che consentono alla truppa di Ridolfi di portarsi in sesta piazza a pari merito con l’Imolese e a una sola lunghezza di ritardo dal Corticella. Non solo. Anche la vetta del torneo si avvicina. La capolista Forlì ha soli cinque punti in più di un Prato che sembra in netta ripresa e che ora vuole piazzare il tris sul campo della Victor San Marino nel prossimo fine settimana.