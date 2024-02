Juniores La compagine diretta da Giovannoni e Ferrara taglia il traguardo di metà stagione in testa. Pontremolese, i voti ai protagonisti. Ghiselli è un bomber di razza

La costruzione della Pontremolese Juniores diretta dal duo Giovannoni-Ferrara (8,5) che taglia il traguardo di meta stagione al primo posto della classifica dimostra tante cose. Che spendere più degli altri non è una garanzia di vittoria, ma farlo meglio nella nutrita concorrenza fin qui sta dimostrando che il non aver avuto paura di osare, di rivoluzionare, di smantellare, ricostruire: il coraggio di scelte forti, certamente sofferte sta ripagando.

Ma vediamoli uno per uno gli artefici di questa splendida cavalcata che li ha laureati campioni d’inverno. Portieri: Cristiano Beghini (7) – Un fantastico normalizzatore, rende semplici gli interventi difficili. Matteo Razzoli (8) – Di livello superiore. Fabrizio Stopponi (6,5) A inizio percorso. Difensori: Roberto Antolini (7,5) – Applicato, esperienza e maturità. Andrea Arrighi (7) – Micidiale sui calci da fermo. Gabriele Bortolasi (7) – Sempre presente, in grande crescita. Lorenzo Domenichini (7) – Con Arrighi coppia Top. Federico Magistrelli (7) – Granitico. Gabriele Ribolla (6) – Tre presenze, sfortunato. Emmanuele Romito (6,5) – Affidabile e senza fronzoli. Centrocampisti: Daniel Agolli (7) – La luce del centrocampo. Nicolas Bonotti (6,5) – Sempre pronto e disponibile. Giuseppe Iaropoli (7,5) – Sinistro fulminante. Andrea Lazzeroni (6,5) – Qualità indubbie. Giacomo Mascia (7,5) – “La ciossa“, vero capitano. Matteo Ribolla (7) – Una bella sorpresa. Thomas Sabini (7) – si è fatto trovare sempre pronto, prezioso. Gabriele Santoni (7,5) – Cacciatore di palloni. Attaccanti: Pietro Della Pina (6,5) – estro e pause. Younes Gaddari (7,5) – incide ma ha ampi margini. Jader Ghiselli (8) – Implacabile. Vero bomber. Edoardo Novoa (8) – Il George Best, in ogni dove. Giuseppe Sabella (7) – Jolly l’ideale. Carlo Branca (7) – Saluta dopo aver dato il massimo.