Juniores nazionale. Biancazzurri in forma Guizzaro-gol decisivo

Chiude l’anno col sorriso la Juniores nazionale del Prato che centra un altro successo in questo dicembre perfetto per i baby biancazzurri. La vittoria nel weekend arriva di misura per 1-0 al cospetto della Sammaurese. Una partita da vincere a tutti i costi e che ha visto i lanieri centrare i tre punti nonostante un pizzico di fatica in più di quanto si potesse pronosticare. D’altronde i ragazzi di mister Ridolfi sono in uno splendido stato di forma e quindi c’era grande attesa per un altro successo, che puntualmente è arrivato. A decidere il match è stata la rete di Guizzaro che ha sbloccato la situazione di 0-0 e ha consentito poi ai biancazzurri di difendere il vantaggio. Con questa affermazione i lanieri salgono a quota 29 punti in classifica che valgono la quinta piazza. Le avversarie sono comunque davvero alla portata. Pistoiese e Ravenna appaiate in terza posizione distano una sola lunghezze, il Piacenza secondo ha tre punti in più del Prato, la capolista Forlì comanda con cinque lunghezze di vantaggio sui lanieri. Adesso i ragazzi di Ridolfi sono attesi da un lungo stop fino al 13 gennaio. Un periodo nel quale potranno fare il richiamo di forma e presentarsi alla ripresa del torneo nel migliore dei modi per ospitare al Parrocchiale di Mezzana l’Aglianese.