Juniores Nazionali e Provinciali. Colpo delle zebrette che passano al comando

Nazionale. Troppo Livorno per il Seravezza Pozzi, finale 0-3. “Partita strana perché, nonostante si siano dimostrati più forti, non ci hanno mai messo realmente sotto. Abbiamo fatto una buona prestazione” commenta Davide Pisani.

Classifica: Tau Calcio 47; Montevarchi 44; Sangiovannese e Livorno 40; San Donato Tavernelle 32; Fezzanese 29; Poggibonsi 26; Mobilieri Ponsacco e Cenaia 24; Figline 18; Seravezza Pozzi 13; Certaldo 7; Ghiviborgo 5.

Provinciale Girone Lucca. Dopo 28 giornate cade l’imbattibilità della capolista Pietrasanta, che perde 2-1 sul campo del Ponte alle Origini. Sconfitta che però, per fortuna, più indolore non poteva essere perché anche il Valle Ottavo, primo inseguitore cade e così i punti di vantaggio restano 5 con una giornata in meno da pagare. I ragazzi di Luigi Troiso vanno sotto nel primo tempo, pareggiano con Gasperini, ma capitolano proprio al 90’. “Prima o poi doveva succedere - commenta Troiso. Certo dispiace ma è comunque una sconfitta indolore. I ragazzi sono convinti di poter contare l’obiettivo”.

Classifica: Pietrasanta 55; Valle Ottavo 50; Ponte alle Origini 45; Castelnuovo Garfagnana 44; Forcoli 41; Vorno 38; Pecciolese 35; Mobilieri Ponsacco 32; Pieve Fosciana 29; San Frediano 20; Folgore Segromigno 18; Polo Lucchese 13; San Macario e Barga 12.

Provinciale Girone Massa. Il Viareggio passa con un tennistico 6-1 a Ricortola è balza in testa. Pucci, Randazzo, Belluomini 2, Osama 2 a referto. “Partita chiusa già nel primo tempo sul 4-0 - sottolinea Valerio Fommei -. Ci godiamo la vetta”. Largo anche il 7-0 sul Massarosa sull’Atletico Carrara. Doppiette per Martinelli e Giunta e singoli di Cotza, Lazzarini e Ferrante. “Partita a senso unico e primo tempo chiuso sul 4 a 0, poi tutto in discesa” dice Daniele Maiolani. Vince anche il Blues Pietrasanta 3-2 a Pietrasanta. Decidono Bertelloni, Cancogni e Lombardi. “Successo meritato e centrato, nonostante un arbitraggio pessimo” puntualizza Paolo Bianchi.

Classifica: Viareggio 51; Massese 50; Massarosa 44; Lunigiana-Pontremolese 43; Montignoso 41; Serricciolo 34; Romagnano 29; Blues Pietrasanta 28; Ricortola 25; Atletico Carrara 22; Stiava 21; Villafranchese 13; Tirrenia 3; Fosdinovo 2.

S.I.