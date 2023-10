Juniores Nazionali. E’ un tris di vittorie per la Fezzanese di Ponte. Doppietta di Roncarà, il Certaldo deve arrendersi

Fezzanese

2

Certaldo

0

FEZZANESE: Gaggini, Salvetti, Cuccio (63’ Battini), Bruni, Vignali, Iacob. Roncarà (84’ Sacchelli), Carli (76’ Pepe), Perez Mendez (63’ Tetteh), Bracco, Zappelli (56’ Ferrari). (A disp. Masetti, Brogi, Agotani, Del Vigo). All. Ponte.

CERTALDO: Manganiello, Furia, Fokou, Guarino, Celoni, Scotto Lavina (77’ Rosati), Vanni (64’ Fogli), Ezzayani (73’ Aiello), Delle Fave, Gori (69’ Mazzuoli), Ineri (83’ Benedetti). A disp. Chesi, Cardinali, Parentini. All. Pappalardo.

Arbitro: Crova di Chiavari (assistenti Bornè e Fazioli della Spezia).

Marcatori: 46’ e 73’ Roncarà.

Note: espulso all’89’ Furia.

PAGLIARI - Terza vittoria di fila della Juniores nazionale della Fezzanese che batte 2-0 il fanalino di coda Certaldo. Decide una bella doppietta di Roncarà. Già al 2’ fezzanoti pericolosi con un cross di Zappelli ma, a due passi dalla porta, sia Perez Mendez che Iacob mancano la deviazione vincente. Al 6’ forte conclusione di Ineri respinta da Gaggini. Al 20’ corner di Zappelli, sponda di Perez Mendez per Salvetti che fallisce clamorosamente da pochi metri.

Al 22’ Vanni, approfittando di un errore in disimpegno di Vignali, impegna in diagonale Gaggini che si ripete al 32’ su un preciso rasoterra di Ineri. Al 44’ provvidenziale deviazione di un difensore toscano su gran tiro di Bruni. Al 46’ verdi in vantaggio con Roncarà su assist di Perez Mendez. Al 55’ annullato a Iacob un gol per fuorigioco. Al 61’ e al 65’ Vanni e Ineri impegnano Gaggini. Al 73’ il raddoppio: il neoentrato Tetteh va via in velocità e con un’abile palla smarca Roncarà che realizza facendo doppietta.

P.G.