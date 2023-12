Juniores Nazionali, regionali e provinciali. Il Forte 2015 non si ferma più. Il Massarosa sconfigge in rimonta il Viareggio

Nazionale. Perde 1-0 in casa, contro il Poggibonsi, il Seravezza Pozzi. Classifica: Livorno e Tau Calcio 32; Montevarchi 28; Sangiovannese 26; San Donato Tavernelle 24; Città di Pontedera 22; Mobilieri Ponsacco 20; Poggibonsi 19; Fezzanese 17; Cenaia 14; Figline 10; Ghiviborgo 5; Seravezza Pozzi e Certaldo 4.

Regionale. Non si ferma più il Forte dei Marmi 2015, grazie alla cura Giacomo Vannoni. Contro la Larcianese è un netto 4-0 firmato Mosti, Luchini, Bertuccelli e Iacomini. “Ottima prestazione che ci porta nei piani alti di classifica” dice Lorenzo Cortopassi. Fondamentale successo 1-0 del Lido di Camaiore sul Montecatini. Decide Scognamiglio. “Vittoria importante dopo la non prestazione di venerdì scorso a Lucca. Partita difficile e molto fisica, vinta con carattere e sacrificio” argomenta Daniele Del Chiaro. Crolla il Camaiore contro l’Atletico Lucca per 0-3.

Classifica: Lampo Meridien 26; Atletico Lucca 25; Forte dei Marmi 2015 e Quarrata 22; Capostrada 21; Capezzano Pianore 20; Montecatini 18; Folgor Marlia, Academy Porcari e Larcianese 17; Don Bosco Fossone e Casalguidi 16; Lido di Camaiore 15; Pescia 6; Camaiore 2.

Provinciale Girone Massa. Il Massarosa vince, di rimonta, 4-1 il derby contro il Viareggio e si candida come possibile vincitrice del campionato, mentre per i bianconeri le ambizioni si riducono. Cappè, Tripiciano, Lazzarini e Cotza ribaltano lo svantaggio firmato Belluomini. Predica calma Daniele Maiolani: “Abbiamo chiuso l’anno vincendo i due scontri diretti in modo netto, ma bisogna restare concentrati e con i pedi per terra”. Sconfortato, di contro, Valerio Fommei: “Primi 20 minuti molto bene, poi siamo spariti dal campo. Manchiamo di personalità”.

Classifica: Massarosa 25; Lunigiana-Pontremolese 24; Massese 23; Viareggio 21; Montignoso 18; Stiava e Romagnano 16; Serricciolo 15; Blues Pietrasanta e Ricortola 12; Atletico Carrara 7; Villafranchese 6; Tirrenia 3; Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti