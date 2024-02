Juniores nazionali, regionali e provinciali. Pietrasanta in testa. Le zebrette al galoppo

Nazionale. Il Seravezza batte 1-0 il Città di Pontedera e prosegue la risalita in classifica. Classifica: Livorno e Tau Calcio 41; Sangiovannese 33; Montevarchi 32; San Donato 27; Città di Pontedera 25; Fezzanese 22; Poggibonsi e Mobilieri 20; Cenaia 16; Figline 14; Seravezza 13; Ghiviborgo 6; Certaldo 5.

Regionale. Il Forte liquida 4-0 il Pescia. A segno Gentile, Fiacchi, Carpentieri e Dell’Amico. “Possiamo giocarci il campionato” sottolinea Lorenzo Cortopassi. Un Capezzano sciupone fa 1-1 sul campo del Capostrada. Moriconi illude, poi Gazzoli fallisce un rigore. “Due punti persi” sottolinea Gian Luca Di Cola. Pareggia anche il Lido a Marlia 2-2. Un pareggio che sa di beffa, perché fino a 5’ dalla fine il Lido era avanti 2-0, con Scognamiglio e Santucci. Il Camaiore crolla 4-1 contro la Don Bosco Fossone. Sconfitta maturata negli ultimi 5’. A segno Pezzini. “Già ci sarebbe stato stretto il pari” assicura Luca Lazzarini.

Classifica: Lampo Meridien 36; Forte 34; Capezzano e Quarrata 31; Atletico Lucca 30; Capostrada e Folgor Marlia 27; Don Bosco Fossone 25; Casalguidi 23; Montecatini 22; Larcianese 20; Lido e Academy Porcari 18; Pescia 8; Camaiore 5.

Provinciale Girone Lucca. Torna in testa il Pietrasanta che strapazza 6-0 la Pecciolese. Cacioppo 2, Sereni, Gerini, Balduini e Frappa. “Successo da squadra matura” dice Luigi Troiso.

Classifica: Pietrasanta 34; Castelnuovo 33; Ponte Origini e Valle Ottavo 31; Forcoli 29; Ponsacco 24; Vorno 23; Pecciolese 21; Segromigno 17; Pieve Fosciana 15; San Frediano 13; Castelfranco 10; San Macario 8; Barga 7; Polo Lucchese 6.

Provinciale Girone Massa. Il Viareggio supera 5-2 il Blues Pietrasanta. D’Alessandro, Mariani, Danesi e Pucci 2 a referto. “Siamo stati superiori” afferma Valerio Fommei. Non basta la tripletta di Patalani allo Stiava che fa 3-3 contro il Romagnano. “Avevamo la partita in controllo, poi - dice Luigi Del Bigallo -, causa nervosismo, siamo rimasti in 8”.

Classifica: Massese 32; Massarosa 31; Viareggio e Lunigiana-Pontremolese 30; Montignoso 24; Serricciolo 21; Stiava e Ricortola 18; Blues Pietrasanta 16; Atletico Carrara 13; Villafranchese 9; Tirrenia 3; Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti