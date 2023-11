Juniores. Pietrasanta a tutta. Dilaga il Massarosa

Nazionale. Altra sconfitta per il Seravezza Pozzi che cade anche a San Giovanni Valdarno per 5-2.

Classifica: Livorno 26; Tau Calcio 23; Montevarchi 21; Sangiovannese 20; San Donato Tavernelle 17; Città di Pontedera 15; Cenaia e Ponsacco 14; Fezzanese e Poggibonsi 13; Figline 10; Certaldo e Ghiviborgo 4; Seravezza Pozzi 3.

Regionale. Il Capezzano Pianore sfiora l’impresa contro la capolista Lampo Meridien. In vantaggio sino al recupero, i ragazzi di Gian Luca Di Cola subiscono il pari al 92’ “su una azione palesemente fallosa nei confronti del nostro portiere” tuona lo stesso Di Cola. Il Forte dei Marmi 2015 cade 2-0 contro il Capostrada. Va al Lido di Camaiore il derbyssimo contro il Camaiore, per 2-1. Decisivi i centri di Scognamiglio e Bertozzi.

Classifica: Lampo Meridien 26; Capostrada 17; Capezzano Pianore, Don Bosco Fossone, Atletico Lucca e Folgor Marlia 16; Larcianese 14; Forte dei Marmi 2015 e Quarrata 13; Montecatini e Academy Porcari 12; Lido di Camaiore 11; Casalguidi 10; Pescia 6; Camaiore 2.

Provinciali Girone Lucca. Prosegue la cavalcata del Pietrasanta che si sbarazza anche del Ponte alle Origini per 3-0. Decidono la doppietta di Evangelisti ed il singolo di Sereni. “Grande prova contro un ottimo avversario - analizza Luigi Troiso -. Nella ripresa abbiamo sbloccato su rigore con Evangelisti e lo stesso ha raddoppiato direttamente da angolo. Nel mezzo però c’è stato il miracolo di Divaccaro, che ha respinto un rigore. La rete di Sereni è stata la ciliegina sulla torta”.

Classifica: Pietrasanta 19; Vorno 16; Castelnuovo Garfagnana e Valle di Ottavo 14; Forcoli e Ponte alle Origini 13; Pecciolese 12; Ponsacco e Pieve Fosciana 9; Folgore Segromigno 7; San Macario Oltreserchio 5; Castelfranco 4; San Frediano 3; Polo Lucchese e Barga 0.

Provinciale Girone Massa. Il Massarosa dilaga 6-0, contro l’Atletico Carrara, e mantiene la vetta. Doppiette per Martinelli e Tripiciano e singoli di Cappè e Ferrante. “Successo netto - dice Daniele Maiolani -. Adesso abbiamo due scontri diretti per capire il nostro ruolo”. Il Viareggio liquida 4-0 il Ricortola. Danesi, Randazzo, Bertola e Bobbio a segno. “Partita già chiusa nel primo tempo, chiuso sul 3-0” sottolinea Valerio Fommei. Vince anche il Blues Pietrasanta, per 4-2 sulla Villafranchese. Decidono le doppiette di Canconi e Puccetti. “A dir la verità il risultato è anche stretto” assicura Paolo Bianchi.

Classifica: Massarosa 16; Viareggio e Lunigiana-Pontremolese 15; Stiava, Montignoso e Serricciolo 12; Massese 11; Blues Pietrasanta 9; Romagnano 7; Ricortola 6; Atletico Carrara e Villafranchese 3; Fosdinovo e Tirrenia 0.

Sergio Iacopetti