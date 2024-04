Juniores. Pietrasanta sogna. Titolo più vicino

Nazionale. Trasferta amatissima per il Seravezza Pozzi, travolto 5-0 sul campo della Fezzanese.

Classifica: Tau Calcio 58; Livorno 54; Montevarchi 53; Sangiovannese 45; San Donato Tavernelle 42;Fezzanese 41; Città di Pontedera 36; Mobilieri Ponsacco 30; Cenaia 28; Poggibonsi 26; Figline 21; Seravezza Pozzi 20; Certaldo 8; Ghiviborgo 7.

Regionale. Il Forte dei Marmi 2015 passa 3-1 sul campo della Don Bosco Fossone e prosegue la marcia. A segno Fani, Gentile e Leva su rigore. “Vittoria di spessore su un campo difficile, soprattutto per l’ambiente. Una giornata in meno verso l’obiettivo” dice Lorenzo Cortopassi. In coda importantissimo blitz del Lido di Camaiore, nel derby contro il Capezzano Pianore. Tartarelli, imbeccato da Scognamiglio, firma l’1-0 decisivo. “Abbiamo giocato una partita di grande carattere e resilienza. Un plauso a tutti i ragazzi che hanno guadagnato tre punti e che ancora ci permettono di lottare” commenta Daniele Del Chiaro. Per il Capezzano Pianore una sconfitta indolore. “Loro hanno meritato il successo” ammette Gianluca Di Cola.

Classifica: Forte dei Marmi 55; Lampo Meridien 51; Atletico Lucca 49; Capezzano Pianore 42; Folgor Marlia 40; Montecatini e Quarrata 38; Academy Porcari 37 e Larcianese 37; Capostrada 35; Lido di Camaiore e Don Bosco Fossone 31; Casalguidi 28; Pescia 14; Camaiore 9.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta, sempre più vicino al trionfo, passa 2-0 a Pieve a Fosciana.

Classifica: Pietrasanta 61; Valle Ottavo 56; Ponte Origini 48; Castelnuovo Garfagnana 47; Vorno e Forcoli 44; Pecciolese 35; Ponsacco 33; Pieve Fosciana 29; San Frediano 21; Folgore Segromigno 19; Castelfranco 16; Polo Lucchese e Barga 15; San Macario 12.

Provinciale Girone Massa. Il Viareggio va sotto, sul campo dell’Atletico Carrara, ma rimonta e vince 2-1. Decisivi Bertola e Randazzo. “Di positivo c’è solo il risultato. Brutta partita” commenta Valerio Fommei. Il Massarosa dilaga 9-1, nel derby, contro lo Stiava. Ferrante, Cappè, Galarza, Tripiciano, Martinelli, Matei, Cotza ed infine doppietta di Edoardo Giunta, per un vero festival collettivo del gol. Per lo Stiava sigla Lunardini. Infine il Blues Pietrasanta cade 3-1 a Ricortola. Vano il centro di Mancini. “Sconfitta meritata” dice laconico Paolo Bianchi.

Classifica: Massese 56; Viareggio 54; Lunigiana-Pontremolese 52; Massarosa 47; Montignoso 41; Serricciolo 37; Romagnano 32; Blues Pietrasanta e Ricortola 28; Atletico Carrara 25; Stiava 21; Villafranchese 16; Tirrenia 6; Fosdinovo 2.

Sergio Iacopetti