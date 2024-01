Juniores Regionale e Provinciale. Pietrasanta inciampa. Le zebrette corsare

Regionale. Prosegue con il vento in poppa la straordinaria cavalcata del Forte dei Marmi 2015, che passa 2-0 a Quarrata e si mantiene a ridosso della vetta della classifica. Di Brandi e Mosti i due centri decisivi. “Un successo importante - sottolinea Lorenzo Cortopassi - perché ottenuto in uno scontro diretto. Il nostro sogno può continuare”. Se la passa bene anche il Capezzano Pianore che liquida 3-0 il Casalguidi. Mauriello, Donati e Baldi a referto. “Prestazione di qualità” sottolinea Gian Luca Di Cola”. Più complicata la situazione del Lido di Camaiore, che perde 2-0 in casa contro la Don Bosco Fossone quello che era uno scontro diretto per la salvezza. In coda batte un colpo il Camaiore che supera il forte Capostrada 2-1 ed ottiene la prima vittoria stagionale. Decisivi i centri di Rossi e Grori. “Una lresta di carattere - commenta Luca Lazzarini -. Adesso sarà fondamentale proseguire con questa mentalità”.

Classifica: Lampo Meridien 33; Forte dei Marmi 2015 31; Capezzano Pianore 30; Quarrata 28; Atletico Lucca, Capostrada e Folgor Marlia 26; Montecatini, Don Bosco Fossone e Casalguidi 22; Larcianese 20; Academy Porcari 18; Lido di Camaiore 17; Pescia 8; Camaiore 5.

Provinciale Girone Lucca. Si mangia le mani il Pietrasanta, che nel recupero settimanale aveva superato il Vorno 1-0 (Gasperini), dopo l’1-1 sul campo del fanalino di coda Polo Lucchese.

Classifica: Castelnuovo G. 33; Pietrasanta e Valle Ottavo 31; Ponte Origini 28; Forcoli 26; Vorno 22; Pecciolese e Ponsacco 21; Folgore Segromigno 17; Pieve Fosciana 15; San Frediano 12; Castelfranco 10; San Macario 8; Barga 4; Polo Lucchese 3.

Provinciale Girone Massa. Il Viareggio passa 3-2 a Serricciolo con Belluomini, Rossi e Bruni. “Risultato fin troppo stretto per quanto visto in campo” assicura Valerio Fommei. È 1-1 tra Blues Pietrasanta e Stiava. Blues avanti con Cancogni e ripresi a 10 minuti dalla fine. “Siamo stati dei polli” dice laconico Paolo Bianchi. Infine tonfo inaspettato del Massarosa a Romagnano 3-2. A segno Edoardo e Giacomo Giunta, ma esiziale è un errore di Edoardo dal dischetto.

Sergio Iacopetti