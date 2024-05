Juniores regionali, calato il sipario. La salvezza impossibile del Lido

Serviva una vittoria, e al tempo stesso un passo falso della diretta contendente Don Bosco Fossone, al Lido di Camaiore che festeggia una salvezza nel campionato Juniores Regionale che pareva impossibile. Scognamiglio, Tartarelli, Bertozzi e Lari per il 4-0 sul Casalguidi. "Siamo riusciti a raggiungere un’obiettivo che a Febbraio era un puro miraggio – sottolinea Daniele Del Chiaro –. Eravamo a 10 punti dal Fossone, ma non ci siamo mai arresi in un anno molto complesso e ricco di difficoltà. I ragazzi - va avanti l’allenatore gialloblù - negli ultimi due mesi hanno fatto qualcosa di veramente incredibile".

Il Capezzano chiude bene con il 3-1 sull’Atletico Lucca, firmato Bartoli 2, Ratti, mentre il Camaiore archivia mestamente la sua stagione con il 2-7 incassato dal Montecatini. Vani i centri di Pezzini e Rossi.

Classifica: Forte dei Marmi 2015 61; Lampo Meridien 57; Atletico Lucca 55; Capezzano Pianore 48; Folgor Marlia 46; Montecatini e Quarrata 41; Larcianese e Academy Porcari 40; Capostrada 38; Lido di Camaiore 37; Don Bosco Fossone 34; Casalguidi 31; Pescia 20; Camaiore 9.

Sergio Iacopetti