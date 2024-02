Juniores regionali. Novoli cambia: in panchina Pallante

Novità in panchina al Novoli calcio. Michele Zezza, vincitore lo scorso anno del campionato Juniores di Firenze, è stato sollevato dall’incarico di allenatore degli Juniores Regionali. La squadra arancioblù si trova in una situazione difficile, ultima nel girone D con soli 6 punti. La guida della squadra è stata affidata a mister Gabriele Pallante, promosso dagli Allievi. La Polisportiva Novoli ringrazia Michele Zezza per i risultati ottenuti, ricordando la vittoria di ben due campionati Juniores a Novoli, uno nel 2014/15 e uno nel 2022/23, permettendo in entrambi i casi alla società di conquistare la categoria regionale.

Cambiamenti anche all’Atletica Castello. Il collaboratore della direzione sportiva, Carmelo Iacono, ha rassegnato le dimissioni chiedendo di interrompere il rapporto per motivi personali, prima della scadenza naturale di giugno. Il consiglio direttivo della società biancoverde ringrazia Iacono per il fa lavoro svolto in questi anni a supporto del Settore Giovanile e gli augura i migliori successi futuri.