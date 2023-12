JUVE AGGANCIA LA VIS. Banchieri e Rossetti un turno a testa Il giudice ha squalificato Guerra (Juventus) e Rossetti (Vis) per due giornate, Banchieri (Vis) e Fontana (Fermana) per una. La Juventus Next Gen ha vinto 0-1 sull'Entella, agganciando la Vis a quota 18.