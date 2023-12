Juve club Mercatale, visita a Torino e incontro con l’ex campione. I tifosi a Chiellini: "Ti aspettiamo»

Lo Juventus Club di Mercatale dopo aver organizzato la festa per il primo anno della sua fondazione con la partecipazione di Andrea Barzagli ha incontrato nei giorni scorsi un altro ex campione bianconero: Giorgio Chiellini. L’incontro è avvenuto a Torino, in piazza San Carlo presso la boutique Breitling grazie al responsabile della Reset Marketing Carlo Diana il quale ha concesso la possibilità di incontrare Chiellini al presidente dello Juventus Club di Mercatale Simone Raffaelli. "Un incontro molto interessante – spiega lo stesso Raffaelli – perché ci ha dato la possibilità di parlare in ottica futura per organizzare e avere presente lo stesso Giorgio Chiellini in un prossimo incontro nella sede del nostro Club a Mercatale di Sassocorvaro. Il calciatore si è detto molto felice, sapeva già della festa organizzata con Andrea Barzagli e molto probabilmente vorrà conoscere e far visita anche al nostro settore giovanile calcistico e passare una giornata con i nostri piccoli calciatori". Chiellini oltre ad essere molto cordiale e gentile è stato disponile per foto e video messaggi con Raffaelli, dimostrando anche fuori dal campo la professionalità e simpatia, qualità che lo hanno sempre contraddistinto.

am.pi.