Carrarese, colpaccio in trasferta: battuta la Juventus Next Gen

Alessandria, 12 novembre 2023 – Una super Carrarese fa il colpaccio in trasferta con un avversario di livello. Battuta la Juventus Next Gen con un gol di Panico. Una rete da tre punti realizzata al 61’. Una bella affermazione dunque e seconda vittoria consecutiva che fa restare stabilmente il team nella parte alta della classifica.

La Juventus Next Gen è alla terza sconfitta consecutiva in casa ed è al penultimo posto. Una partita davvero di carattere per la Carrarese, che rimane compatta e trova la via del gol con il numero 10. Panico riesce a beffare la difesta bianconera con un bel colpo di testa su cross di Capello. Domenica prossima c’è la sfida in casa con la Spal.

Il tabellino

Juventus Next Gen-Carrarese 0-1 (pt 0-0)

Juventus Next Gen: Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic; Savona, Comenencia, Hasa, Nonge, Turicchia; Yildiz, Guerra. A disposizione: Scaglia, Crespi, Maressa, Cerri, Mbangula, Mulazzi, Rouhi, Palumbo, Citi, Valdesi, Doratiotto, Stivanello, Perotti, Anghelè. Allenatore: Conte (Brambilla squalificato)

Carrarese: Bleve, Imperiale, Illanes Minucci, Della Latta, Palmieri, Panico, Di Gennaro, Zuelli, Capello, Belloni, Zanon. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Schiavi, Coppolaro, Raimo, Morosini, Cartano, Simeri. Allenatore: Dal Canto

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Marcatore: 61’ Panico.