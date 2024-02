K Sport e Urbino cercano il riscatto

Oggi in Eccellenza 5ª di ritorno (ore 15).

Osimana-K Sport Montecchio Gallo. "Gara ostica – dice il dg della K Sport Matteo Mariani – torniamo al “Diana“ per la seconda volta e per la quarta volta quest’anno incontriamo una squadra che in questi anni non siamo riusciti a battere. Loro hanno un organico importante, composto da giocatori veri, bravi a difendersi, con un potenziale raro per questa categoria. Dovremo essere bravi nella gestione dei novanta minuti, attenti nelle palle inattive dove sappiamo che Tittarelli, Alessandroni e Patrizi, per dirne alcuni, sono letali, ed abili a trasformare tali situazioni a favore. Oggi mister Lilli dovrebbe avere tutti i nostri effettivi a disposizione mentre agli altri mancherà lo squalificato Borgese, che nelle altre gare si era mostrato giocatore di grande spessore". "Per un risultato positivo – aggiunge mister Lilli – occorre fare la partita perfetta, siamo consapevoli di questo ed abbiamo lavorato in settimana con intensità e determinazione per ottenere un risultato utile". Arbitra Laura Mancini di Macerata.

Urbino-Montegranaro. "Una partita difficile dove i ragazzi credo vorranno vendicare l’amara sconfitta del derby – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi –. Incontriamo una squadra forte, in salute (nelle ultime 4 partite 2 pareggi e 2 vittorie) con una rosa ampia e ottime individualità, su tutte quella di Marilungo ex di Pescara, Ternana, Atalanta, Sampdoria. Purtroppo è un periodo difficile anche dal punto di vista delle assenze per infortuni e squalifiche. Mancherà sicuramente Montesi squalificato ma speriamo di recuperare diversi giocatori tra i quali Pier Hernandez Tamagnini, carismatico e uno dei punti di forza di questa squadra. Speriamo che la delusione di domenica venga trasformata anche dai tifosi in voglia di vincere perché questi ragazzi hanno bisogno di sostegno e calore. Sbagliare una partita può capitare ma ora guardiamo avanti perché siamo tutti concentrati sulla partita di oggi che dirà molto per il nostro futuro". Arbitra Emanuele Rotondo di Frattamaggiore.

Chiesanuova-Urbania. "Partita difficile – spiega il mister dell’Urbania Mirco Omiccioli – contro una squadra molto forte, con giocatori molto bravi d’altronde lo dimostrano i risultati e la loro classifica, noi dovremo fare una prestazione impeccabile per cogliere un risultato positivo". Il diesse durantino Stefano Maggi aggiunge: "Arriviamo a questa gara con entusiasmo dopo la vittoria nel derby, ma anche consapevoli del valore del Chiesanuova e soprattutto dei suoi 3 attaccanti (Defendi, Sbarbati e Mongello). Vogliamo cercare di dare ancora continuità e magari migliorare un po’ il nostro ruolino esterno". Arbitro Marco Fiermonte di Macerata.

Le altre partite odierne: Civitanovese-Atletico Azzurra Colli; Jesi-Tolentino; Montefano-Castelfidardo; Monturano-Sangiustese (ore 14,30); Maceratese- Montegiorgio.

Amedeo Pisciolini