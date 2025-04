K-SPORT GALLO vince contro Maceratese: Torelli decisivo con doppietta

k sport

3

maceratese

2

K-SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Gurini (28’ st Di Pollina), Torelli, Fiorani (39’ st Camara), Magnanelli (49’ st Sakaj), Micchi (18’ st Peroni). All. Magi

MACERATESE: Bazzucchi, Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito, Nicolosi, Bongelli, Marras (34’ st Oses), Gomez (22’ st Cirulli), Cognigni, Ruani (26’ st Bracciatelli), Vrioni (8’ st Grillo). All. Possanzini

Arbitro: Copelli di Mantova

Reti: 11’ pt e 43’ st Torelli, 18’ st Fiorani, 27’ Bongelli, 31’ st Cirulli

Note: spett. 1000; amm. Carta, Torelli, Fiorani, Dominici, Ruani, Bracciatelli, espulso Mastrippolito nell’intervallo, espulso Possanzini; angoli: 4-2; rec: 0’+5’

Di fronte ad uno stadio Spadoni pieno per la partita clou di giornata e dell’intero campionato di Eccellenza è il Montecchio Gallo a trionfare con non poca difficoltà. Partita cominciata con grande convinzione dagli uomini di Magi che controllano la gara nei primi minuti e passano all’11’ quando Magnanelli serve l’inserimento di Torelli in area e quest’ultimo batte un incolpevole Bazzucchi. Gli ospiti subiscono il colpo e rischiano il raddoppio quando al quarto d’ora Micchi mette un buon pallone dalla sinistra che sfila l’area senza deviazioni. Alla mezz’ora la prima occasione ospite ma la difesa del Montecchio Gallo sventa la minaccia. Gli ospiti trovano coraggio e tessono una buona azione qualche istante più tardi con Ciattaglia che si inserisce in area ma il suo cross sbatte sul muro difensivo locale. Allo scadere azione corale dell’undici di Possanzini che porta all’ennesima mischia nell’area di Cerretani ma nulla di fatto. Nell’intervallo episodio decisivo quando nel rientrare negli spogliatoi Mastrippolito colpisce al volto Gurini sotto gli occhi del direttore di gara e rimedia il rosso. Nella ripresa parte forte il Montecchio Gallo con Micchi che lanciato da Fiorani spara alto col mancino da posizione defilata. Al 18’ raddoppio locale con Fiorani che si libera al tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore e batte Bazzucchi. Qualche istante più tardi il subentrato Peroni scappa sulla fascia sinistra e dal fondo mette un pallone pericoloso col mancino ma Bazzucchi intercetta. Alla mezz’ora doccia fredda locale quando Bongelli si incunea in area e con la punta batte Cerretani sul palo lontano. Quattro minuti più tardi i locali subiscono anche il pari con un eurogol del subentrato Cirulli che dalla sinistra al volo calcia in diagonale e realizza. La squadra di Magi reagisce e tre minuti dal termine da corner di carta sfiora il nuovo vantaggio con un colpo di testa di Dominici ma l’estremo difensore ospite è superlativo nel deviare in corner. Era il preludio al goal. Carta la rimette di nuovo dentro e Torelli in mischia trova il gol vittoria che fa tremare lo Spadoni. Nel recupero il subentrato Camara mette un buon pallone in area ma non trova deviazioni vincenti.

e. m.