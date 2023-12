K-Sport, tre punti e secondo posto. Dominici apre, Peluso raddoppia

K-SPORT

K-SPORT : Elezaj, Notariale (16’ st Magnanelli), Del Pivo, Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni (45’ st Mazzari), Dominici E., Torelli, Peluso (27’ st Vegliò), Sciamanna (16’ st Baruffi). All. Lilli.

SANGIUSTESE: Monti, Marini, Salvatelli (18’ st Tombolini), Sabatini, Trillini, Sopranzetti, Monachesi (18’ st Ouedraogo), Proesmans (34’ st Calcabrini), Palmieri, Tulli (18’ st Minella), Sfasciabasti (1’ st Del Gobbo). All. Giandomenico.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 17’ pt Dominici Giovanni, 15’ st Peluso.

Note: Spettatori 400 circa; ammoniti Tulli, Dominici E., Sfasciabasti, Proesmans, Marini; angoli: 5-4; recupero: 1’+4’.

Il Montecchio Gallo supera all’inglese una buona Sangiustese siglando una rete per tempo. Partono forte gli uomini di Giandomenico che nella prima frazione tengono maggiormente il pallino del gioco, ma le occasioni più pericolose sono per i locali. In avvio ospiti vicini al gol con Tulli, il migliore dei suoi, ma il suo tiro lambisce l’incrocio dei pali. Dal ribaltamento di fronte il Montecchio Gallo risponde con un affondo di Peluso che serve Peroni in area ma la difesa ospite sventa in corner. Al quarto d’ora Peluso serve ancora Peroni in area, ma anche in questa occasione la Sangiustese si salva in calcio d’angolo a qualche metro dalla porta. Dal corner che ne consegue Eugenio Dominici dal lato corto dell’area di rigore pennella a centro area per il gemello Giovanni che in rovesciata sblocca il risultato con un goal da cineteca dove Monti nulla può. Al 25’ gli uomini di Lilli raddoppiano con un colpo di testa di Torelli ben servito da Peluso ma il secondo assistente Silenzi segnala un offside, apparso dubbio. Alla mezz’ora calcio di punizione magistrale di Tulli, con Elezaj che respinge e gli ospiti che reclamano la rete del pari. Un istante più tardi Palmieri sfrutta un errore in disimpegno di Nobili, tra i migliori dei suoi, si incunea e da fuori calcia di poco a lato. Nel recupero del primo tempo occasionissima per il Montecchio Gallo con Del Pivo che è sfortunato quando la sua conclusione coglie il palo e successivamente la schiena del portiere Monti che all’ultimo evita l’autogol. La ripresa è più avida di occasioni e la Sangiustese cala alla distanza, e anche l’ingresso di Minella non produce risultati. I locali chiudono la pratica al quarto d’ora con Peluso che servito da Del Pivo sul secondo palo batte Monti con un forte tiro da posizione defilata. Nei minuti di recupero locali vicino al terzo gol con Del Pivo, il migliore in campo, che da punizione ben calciata dal subentrato Magnanelli, si vede respingere il suo colpo di testa da un attento Monti.

e. m.