Kajus Urbietis a Urbania

Urbino secondo, Montecchio Gallo terzo e Urbania quarta in una classifica che dalla capolista Montegranaro a scendere, nel raggio di 7 punti, comprende ben nove squadre. L’Urbania dopo sette giornate in cui aveva incamerato solo 2 punti, contro la Sangiustese ne ha colti 3. "Una vittoria fortemente voluta da tutti – chiosa il ds Maggi – devo fare i complimenti ai ragazzi e allo staff, nonostante l’emergenza abbiamo tirato fuori una prestazione egregia. Ora contiamo di recuperare qualche infortunato e lavoriamo per trovare continuità ed equilibrio". Ieri ha firmato il portiere lituano Kajus Urbietis, l’anno scorso alla Pistoiese e prima a Matelica e Recanati dove ha vinto la serie D nel 21-22.

Pari e patta dell’Urbino contro il Montefano in un match frizzante. "Partita non adatta ai deboli di cuore giocata contro una grande squadra – commenta il dg dell’Urbino Ivan Santi –. Ci siamo trovati sotto di due gol dopo mezz’ora ma dopo aver avuto almeno un paio di occasioni per sbloccare la partita nei primi 15’. Splendida la reazione dei ragazzi che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. L’abbiamo ripresa ma abbiamo avuto almeno tre grosse occasioni per vincerla. Peccato per l’ennesimo errore arbitrale che ormai è diventata una consuetudine soprattutto in casa, perché i ragazzi avrebbero meritato la vittoria. Mi piace sottolineare la grande prova di Sergiacomo classe 2006 che ha fatto valere le sue qualità tecniche. Contiamo sui giovani".

Ettore Mariotti, ds della K Sport Montecchio Gallo, commanta il pareggio sul terreno dell’Azzurra Colli: "Partita su un campo in cui si è fatta fatica a giocare al calcio, un terreno di gioco non adatto a questa categorie. Nonostante ciò ci abbiamo provato. Lamentavamo qualche assenza sul fronte avanzato con Barattini infortunato, ma non l’avremo per lungo tempo, e Peluso squalificato, anche se il giovane Mazzari ha fatto una ottima partita. Negli ultimi minuti, quando i nostri avversari sono rimasti in dieci, abbiamo avuto anche due o tre occasioni importanti ma che non siamo riusciti a concretizzare. Ora subito concentrati a prepararci per la partita con la capolista Montegranaro squadra in forma. Stiamo cercando un rinforzo per l’attacco".

La classifica marcatori. 7 reti: Lorenzo Alessandroni (Osimana), 6 reti; Matteo Sartori (Urbino), 4 reti: Kevin Trudo (Jesina), Ardit Tonuzi (Montegranaro) e Denis Perpepaj (Montegranaro), 3 reti: Giordano Bardeggia (Montegiorgio), Emmanuele Monday Nanapere (Castelfidardo), Matteo Perri (Maceratese), Lorenzo Sbarbati, Edoardo Defendi e Daniele Crescenzi (Chiesanuova), Joel Tomas Nunez Mastroianni (Urbania), Matteo Rotondo (Monturano C.), Ignacio Pablo Becker (Civitanovese), Luca Magnanelli (K Sport Montecchio Gallo),Thomas Montesi (Urbino) e Kevin Kurti (Castelfidardo).

Amedeo Pisciolini