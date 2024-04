Ko nella partita del dolore. Il Castelfiorentino retrocede

lanciotto campi

castelfiorentino

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Nocentini, Fedi, Mazzanti, Bambi, Amerighi, Verdi, Bini, Afelba, Frezza. A disp. Roselli, Arca, Amadio, Pisapia, Manzatu, Coviello, Gasparini, Bonciani, Cecchi. All. Guidi.

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Ballerini, Sebastiano, Viti, Campatelli, Mancini, Locci, Ercoli, Daidola, Pieracci, Casanova. A disp. Neri, Baragli, Canali, Maltinti, Tanzini, Fall, Fe, Benvenuti, Borri. All. Scardigli.

Arbitro: Giannini di Pontedera (assistenti Vicari di Lucca e Casole di Pisa).

Rete: 70’ Frezza.

FIRENZE – A dieci giorni da quella maledetta domenica, quando la partita fù sospesa al 14’ per il malore di Mattia Giani poi morto il giorno dopo all’ospedale di Careggi, al Bozzi delle Due Strade Lanciotto e Castelfiorentino United sono scese in campo per completare il match. Poco più di un ora e un quarto sostanzialmente equilibrata in cui i valdelsani le hanno provate tutte per onorare con una vittoria il ricordo del compagno scomparso. Al 70’, però, è arrivata la doccia gelata del vantaggio campigiano ad opera di Frezza. Un ko che purtroppo condanna il Castelfiorentino United alla retrocessione. Con 19 punti a 2 turni dalla fine del girone A di Eccellenza, infatti, Campatelli e soci possono al massimo arrivare a quota 25, comunque a meno 10 dal quintultimo posto, facendo così scattare la ’forbice’ per cui non viene disputa il play-out.