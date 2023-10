La 10ª giornata. Si parte già da oggi. Al ’Neri’ fischia Sacchi

Un solo precedente. Un netto 3-0 casalingo contro il Seravezza in serie D, nell’anno della cavalcata verso il ritorno tra i prof (stagione 2021-2022). Il Rimini, a distanza di due stagioni, al ’Romeo Neri’ ritrova Gabriele Sacchi, il fischietto della sezione di Macerata designato per dirigere i novanta minuti di domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) contro la Lucchese. Nessun precedente, invece, con i toscani per Sacchi che in Romagna sarà assistito da Federico Fratello di Latina e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Quarto uomo Stefano Raineri di Como.

Le gare della 10ª giornata del girone B. Oggi: Gubbio-Juventus Next, Olbia-Fermana (18.30), Pescara-Torres (20.45). Domani: Ancona-Arezzo, Carrarese-Pineto, Pontedera-Vis Pesaro, Rimini-Lucchese, Spal-Sestri Levante (18.30), Recanatese-Perugia, Virtus Entella-Cesena (20.45).