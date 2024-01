La 23ª giornata. Già oggi tre sfide. Perugia va a Pontedera

Disanto passa dall’Entella alla Lucchese in prestito, Raimo dalla Carrarese alla Recanatese. Fossati saluta il Pontedera e va al Sestri Levante. Portanova passa dal Gubbio all’Entella. Tanti, anzi tantissimi, i cambi di maglia all’interno del girone B. Senza pensare ai tanti giocatori sui quali hanno messo gli occhi i club della cadetteria, con tante società che stanno cercando di parare i colpi per tenerseli stretti almeno fino al termine della stagione. E’ stato il caso dell’Arezzo che, a suon di triennale, è riuscito a blindare Pattarello. Sta cercando di alzare il muro il Pontedera per non fare scappare il difensore centrale Matteo Guidi, tallonato da Modena e Cittadella. Intanto la 23esima giornata oggi prevede, tutte alle 18.30, Pescara-Sestri Levante, Pontedera-Perugia, Virtus Entella-Vis Pesaro. Domani il turno si completerà con Olbia-Arezzo, Carrarese-Torres, Ancona-Cesena, Gubbio-Lucchese, Spal - Juventus Next Gen, Rimini-Pineto.